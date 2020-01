Morales defiende créditos chinos pese a las críticas

El presidente Evo Morales defendió esta mañana el financiamiento que dará la República Popular de China a Bolivia, de $us 4.858 millones, pese a las críticas contra algunas empresas de ese país instaladas en nuestro país, que han sido cuestionadas por incumplimiento laboral y de contratos.



Morales, afirmó que con esta visita del canciller de China Wang Yi a Bolivia, está totalmente ratificado el crédito comprometido, ya están adjudicados los caminos, planta de hidrocarburos e industrialización de minería, entre otros proyectos.



“Pero protestan algunos hermanos contra China y empresas chinas. Quienes protestan quieren que el modelo neoliberal vuelva y que Estados Unidos nuevamente condicione a Bolivia y América Latina con sus políticas de saqueo y robo”, dijo.



El presidente señaló que los financiamientos del país asiático, no tienen condicionamiento político, como sucedía en el pasado.



La víspera, tras la reunión de Morales con el canciller chino Wang Yi, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno del país asiático garantizó $us 4.858 millones para Bolivia para financiar más de 15 proyectos en infraestructura e industria.