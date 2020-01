Carolina Herrera ataca a la firma Óscar de la Renta

Carolina Herrera descargó toda su 'artillería' contra la marca Óscar de la Renta, en especial contra su exdiseñadora Laura Kim, la actual directora creativa de la firma del fallecido dominicano.Herrera demandó a Kim ante el Tribunal Superior de Nueva York para que no se convierta en directora creativa de la firma hasta abril de 2017. Según la diseñadora, Laura rompería la cláusula de 'no competencia' por un período de seis meses que firmó con la casa neoyorquina al dejar su antiguo puesto.Por su parte, los abogados de Kim afirmaron que la cláusula de 'no competencia' no es aplicable, ya que su clienta no abandonó CH de forma voluntaria, sino que fue despedida.La denuncia de Herrera contra Kim"Carolina Herrera quiere agradecer a la Corte que haya concedido una orden de restricción temporal que respalda el acuerdo de no competencia firmado por nuestra exdiseñadora. (...) En todo momento, Carolina Herrera ha sido fiel al espíritu y a la letra de nuestro acuerdo, y nos gustaría seguir protegiendo de una manera ética nuestros intereses empresariales. Nuestro objetivo sigue siendo el de presentar nuevas colecciones que encarnen el espíritu de la eterna elegancia y el refinamiento por el que Carolina Herrera es conocida".