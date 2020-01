Definen el programa nacional para atacar a las langostas

Técnicos del Senasa, del INTA y de la Confederaciones Rurales Argentinas llegaron a Santa Cruz para elaborar el Programa Nacional de Lucha contra langostas anunciado por el Gobierno boliviano.

Cabe recordar que el 27 de enero se reportó el primer brote y ataque de insectos en zonas productivas del municipio cruceño de Cabezas. Desde ese día el foco de infestación se dispersó a otros municipios -La Guardia, El Torno y Charagua- y ya ha afectado a al menos 1.200 hectáreas de cultivo y pastizales.

En contactos con medios de prensa local, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, indicó que la misión que llega de su país son los profesionales y expertos más capacitados en cuanto a monitoreo, manejo y control de langostas.

Dijo que su país no dudó en tender la mano a Bolivia porque la langosta es una plaga voraz, que si no se controla a tiempo, no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también afecta la economía del país azotado por los insectos.

Se conoció que mañana los expertos visitarán las zonas afectadas para direccionar las acciones de combate contra las tucuras.