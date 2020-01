Los gritos de un vecino evitó más desgracia

Después de las 15:30, el tranquilo barrio de Auquisamaña se transformó en una pesadilla. Un talud de unos 300 metros se vino abajo lentamente. Alfonso ‘Pibe’ Peña, un reconocido dirigente del MNR, salió de la casa cuando sintió que la tierra golpeaba las ventanas. “¡El cerro de viene abajo, el cerro se viene abajo, salgan de sus casas!”, gritó una y otra vez a los vecinos que todavía estaban en el lugar. Desesperado tocó las puertas de las casas aledañas gritando lo mismo, el cerro se viene abajo. Y, efectivamente, una parte importante de la montaña de greda se desplomó hasta sepultar la casa de Peña y de otros cuatro vecinos del lugar.



Otro de los damnificados, Ricardo Álvarez, contó a sus amigos y allegados que gracias a Dios escuchó a Peña e inmediatamente logró salir de su casa con su familia, sin ninguna de sus pertenencias. “Estamos bien, estamos bien, pero lo hemos perdido todo”, dijo Álvarez.

Manuel Pantoja accedió a hablar con EL DEBER pese al momentos de tensión que aún se vive en Bajo Auquisamaña. Su esposa cede la palabra porque está completamente acongojada. Su casa está justo al frente de la de su amigo y vecino, Peña. “Es terrible lo que ha pasado, todavía no lo podemos creer. Estaba en la oficina cuando mi esposa me llamó desesperada, el cerro se viene abajo, el cerro se viene abajo, me dijo entre llantos”.



“Gracias a la acción de Peña se pudieron salvar las vidas de la gente que estaba en las casas, si él no gritaba, hubiese sido una tragedia aún peor”, dijo el abogado. “La gente no pudo sacar nada, se salió con lo puesto”.



Pantoja reconoce que es impresionante cómo se pudieron construir casas pegadas junto al cerro que, hasta antes del derrumbe, tenía enormes columnas de greda que se desplomaron como si fuera un castillo de arena.



Los vecinos de las casas aledañas salieron rápidamente de las viviendas y evacuaron la zona, hasta que llegaron las cuadrillas de emergencia de la Alcaldía. El lugar fue acordonado y se prohibió el paso hasta realizar las inspecciones porque el deslizamiento de tierra continuaba horas después del primer derrumbe.



Una vez que llegaron decenas de efectivos policiales se produjeron situaciones de tensión con los vecinos que recién llegaban a la zona afectada e intentaban ingresar a sus casas para recuperar algo de sus pertenencias