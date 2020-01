La polémica Marcia Franco, flechada por el míster Bolivia 2011

Los participantes de Juga2 y de la cuarta temporada del 'Bailando' (Red Uno) Marcia Franco y Nelson Gutiérrez se dieron una oportunidad en el amor y están juntos desde hace dos semanas.

La polémica modelo paraguaya dijo que lo que más le gusta del capitán del equipo azul de Juga2 es que comparten su pasión por el gimnasio y el estilo de vida saludable.

El flechazo de Cupido

Marcia y Nelson se conocieron el año pasado en Juga2, ya que ella fue varias veces como invitada. Desde entonces se hicieron amigos. "Él siempre me escuchaba y entendía las cosas que yo le contaba en confianza", agregó Franco.

"No me interesa que la gente tilde a Nelson de mujeriego o coqueto. Para mi él es muy tranquilo, me apoya en todo", comentó Marcia sobre la fama de galán de su pareja.

Por su parte, Marcia tuvo sus propias polémicas en el programa, besando en la boca a Mariano de la Canal (actual jurado del Bailando), Marcelo Iripino (jurado invitado del Bailando), Agustín Casanova (vocalista Marama) y a Arlhinson, (bailarín del Bailando y participante de Juga2).