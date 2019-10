Zapata presentará al niño y rechaza decisión de Evo

Gabriela Zapata presentará al hijo de Evo Morales, pero solo lo hará ante medio internacionales por razones de seguridad, según explicó a EL DEBER Pilar Guzmán, tía de la ex novia del presidente y ex gerente de la empresa China CAMC.



"No tenemos confirmado el día o dónde se va a hacer (la presentación), es solo por seguridad del niño. Ella nos ha comunicado la decisión y que les pidamos un poco de paciencia, debido a que es un tema por la seguridad del niño", explicó la familiar en contacto telefónico.



En las últimas horas el primer mandatario, mediante sus representantes legales, presentó un recurso ante el juez de la Niñez y Adolescencia en el que pide que la familia Zapata Montaño presente a su "supuesto" hijo en un plazo de 5 días.



"No vamos a estar a lo que él (el presidente) dice ni a lo que nadie dice, va a ser decisión de la madre cuando vea conveniente. Nadie va a poner un plazo, ella va a ver conveniente, no vamos a esperar que se ponga un plazo", agregó Guzmán.



En horas de la mañana, Ximena Fortún, amiga de Zapata, dijo que "en su momento ella va presentar lo que tenga que presentar en forma internacional del menor", dando a entender que también se buscará el respaldo de algunos organismos internacionales.



Por su parte, Andrea Montesinos, prima de Gabriela Zapata, explicó a este medio que "ella está mejorando, estaba un poco delicada y está con todo el apoyo de la familia. Sabe que siempre vamos a estar con ella y se siente fuerte".



Primero la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, emplazó a la familia a presentar en 24 horas al menor, luego el abogado Wálter Zuleta dijo que la familia se dio un plazo de 48 horas para contar su verdad y ahora hay la acción judicial de Morales que fija 5 días. Los cercanos a la empresaria aseguran que ella decidirá cuando presentar al hijo de Evo.