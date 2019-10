Aseguran que derechos de Zapata no se vulneran

El director de Régimen Penitenciario, Jorge López, aseveró que no existe vulneración alguna de los derechos de Gabriela Zapata, quien guarda detención en el penal de Miraflores (La Paz), acusada de enriquecimiento ilícito y otros delitos.



"Sus derechos no se vulneran tendrá visita médica esa es la misión y visión (de Régimen Penitenciario) no vulnerar derechos de los internos", indicó.



Los abogados de Zapata denunciaron violación de los derechos de su clienta, luego que el jueves fue trasladada de imprevisto del penal de Obrajes al de Miraflores, que según dijeron es de mayor seguridad.



Según López, el traslado se efectuó en atención a la evaluación de los informes que presentaron los oficiales de policía y los miembros del equipo multidisciplinario que trabajan en el penal; además de un informe sobre un supuesto malestar en la población recluida por la presencia de Zapata.



"Obedeciendo a informes que cursan se ha hecho la evaluación para emitir el traslado", aseguró.



"Detenida Política"



El abogado defensor de Zapata, Eduardo León, dijo a los medios que la instrucción del traslado llegó luego que su clienta señalara que tiene pruebas de la participación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en el supuesto tráfico de influencias con la empresa china CAMC.



El Director de Régimen Penitenciario aseguró que el caso no tiene carácter mediático ni político, porque se actuó de acuerdo a la norma, y lamentó que se ponga en duda la labor de la Policía y la institución.



Además, para López, existe un desacuerdo entre los abogados de Zapata porque, mientras uno denuncia violación de derechos y dice que no debe ser trasladada de penal, el otro dice que la integridad de su defendida está en riesgo en el recinto penitenciario, del que fue trasladada.