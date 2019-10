Piden indagar falsedad de Zapata al mostrar un niño

Ricardo Gastón Velásquez, abogado del presidente Evo Morales, sugirió a la Fiscalía investigar de oficio a Gabriela Zapata y sus defensores jurídicos por la comisión del presunto delito de "falsedad" al presentar a otro menor como hijo del mandatario.



"Cuando se hace una investigación penal, se hace contra los autores, coautores, cómplices, encubridores y toda persona que pudiera participar en la comisión de un delito", explicó, respecto al entorno de la exgerente de la empresa China CAMC.



Conoce más: Valverde dice que el hijo de Evo y Zapata no existe



La duda sobre la existencia del hijo se incrementa frente a lo que hoy dijo el periodista Carlos Valverde, que señaló que el menor no vive.



"La información la estoy haciendo pública para que la investiguen donde tengan que investigar. Pregúntenle a la hija de la famosa tía cual es la relación del hijo de ella con Gabriela Zapata y probablemente estemos saliendo por otro lado", manifestó el comunicador durante su programa radial.



Lea también: Vinculan a exsenador del MAS con Gabriela Zapata



El Procurador General del Estado, Héctor Arce, también se pronunció al respecto, señalando que "los abogados de la señora han participado en una posible trata de menores, una serie de acciones para suplantar la identidad de un menor de edad. Todo eso deberá ser investigado porque no se puede jugar con las existencia de un niño".



"Qué tan desprotegido puede estar el presidente de los bolivianos que le pueden decir: "che, tienes un hijo conmigo y lo va a reconocer". Cómo puede ser que el nombre y apellidos del ciudadano número uno del país no sepan lo que está pasando", increpó además Valverde.