Joven se golpeó el brazo y ahora lucha por su vida

Cuando el martes pasado el joven Álvaro Padilla, de 16 años, fue internado en el Hospital Materno Infantil de La Paz, ni él ni sus padres sospechaban que estaban en las puertas del momento más duro y difícil de sus vidas.



El menor ingresó al nosocomio para valorar en profundidad y para hacer una resonancia magnética tras un accidente deportivo en el que se lesionó el brazo izquierdo, pero el neurólogo tomó la decisión de ingresarlo al noveno piso del nosocomio toda vez que a raíz de ese golpe perdió la movilidad en la mano.



Álvaro entró caminando, pero su estado de salud sufrió un vertiginoso proceso de deterioro hasta que el domingo colapsó y fue ingresado de emergencia a terapia intensiva y ahora se debate entre la vida y la muerte, aunque los exámenes que le hacen no registran ninguna anormalidad.



Marcelo Padilla, padre de Álvaro, contó que su hijo era un muchacho sano, no fuma, no toma y es deportista. Contó que es un buen alumno, está en la promoción del Colegio Agustín Aspiazu de La Paz.



Hace dos semanas tuvo la caída mientras hacía barras paralelas, “se lesionó un nervio en el brazo izquierdo y por eso lo internaron, entró caminando a este hospital y casi una semana después lo tengo convulsionando y se debate entre la vida y la muerte, no hallo respuestas, sin que los médicos sepan a qué se debe todo esto. No tiene consciencia, ¡no sé qué hacer!”, manifestó Padilla conteniendo el llanto.



El director del Hospital Materno Infantil, Pablo Mattos, lamentó que la vida del joven esté en serio peligro, pero informó que esta mañana hubo una junta médica en el nosocomio, y que no se puede determinar qué tiene. “El menor está en terapia intensiva con un compromiso neurológico, pero no hay un diagnóstico en este momento, lo están viendo siete médicos especialistas, y convocamos a otro más, es un caso muy raro, no se presenta habitualmente”.



El lunes 18, un neurólogo del Hospital recomendó la internación. “Programó su internación por el problema del nervio. Pero con los días se fue decayendo, ha sido paulatino. Primero tuvo tos muy fuerte. Primero me dijeron que era neumonía, pero la junta médica lo descartó, no tiene nada. No hay precisión. Ahora le hacen una neurofisiología y no para de convulsionar”.



Le hicieron una resonancia magnética de emergencia el domingo por la noche. Antes, le sacaron varias placas radiográficas, electroencefalogramas, exámenes de sangre y no hay nada anormal en ninguno de ellos. Sus signos vitales se encuentran estables, solamente un electromiograma confirmó que la lesión de hace dos semanas fue en el nervio, pero los padres lloran porque sienten que su hijo se va, y ven todo esto con impotencia.



El galeno explicó que “es una enfermedad de muy rara presentación. En 15 años de intensivista nunca vi un caso como éste, por eso llamamos a más médicos para que podamos establecer qué tiene. Los análisis hechos no nos orientan hacia dónde ir”.



Consultado si es que pudo generarse una infección intrahospitalaria, el director del nosocomio manifestó que si bien es cierto que ingresó por un problema de conducción neurológica, “es decir, que los nervios de su brazo no respondían bien, esa pudo ser la primera manifestación del problema neurológico que tiene en este momento. No es un problema del Hospital. El paciente entró caminando, nadie dice lo contrario, pero tenía un problema neurológico en evolución y desembocó en esto. Un resfrío puede también terminar como un AH1N1 y terminar con la vida del paciente, o como en otro caso puede pasar con una aspirina, es un tema complejo y de cuidado al tratarlo”.



Padilla, en medio de la desesperación, pide a los médicos que pongan su máximo esfuerzo en salvar a su muchacho. “Por favor, salven a mi hijo”, clamó.