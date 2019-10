Envían a Palmasola a dirigente por caso Fondo Indígena

Ramiro Galindo, sindicado de recibir dinero del Fondo Indígena por una obra “fantasma” en Yapacaní, será trasladado a la cárcel de Palmasola después de que la juez de instrucción anticorrupción determinará su detención preventiva.



Wilson Justiniano, abogado de Galindo, dijo a EL DEBER que instalarán un recurso de apelación al fallo. El dirigente se encuentra todavía en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se aguarda su traslado al penal cruceño en las próximas horas.



De acuerdo con datos de la interventora del Fondo Indígena, Galindo era el representante legal del proyecto de ganado bovino de doble propósito en Alto Pallar, en el municipio de Yapacaní, obra que no fue encontrada durante la visita de verificación, es decir, no se ejecutó.



El proyecto no se ejecutó, pese a que ya había contado con un primer desembolso de 559.078 bolivianos para su ejecución.