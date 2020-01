Gobierno sale en defensa de su reforma judicial

La ministra de Justicvia, Virginia Velasco, acusó a la oposición de "tergiversar" el sentido de una posible convocatoria a un referéndum para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) e incorporar la cadena perpetua en el caso de violación a niños seguida de muerte.

Grupos políticos contrarios al presidente Evo Morales advirtieron que la posibilidad de abrir la Carta Magna sería una forma de "camuflar" la búsqueda de una nueva repostulación del primer mandatario, aspecto que la autoridad rechazó.

"El pueblo es lo que ha propuesto esto, por eso la oposición no puede decir que esta propuesta de cadena perpetua es para la repostulación", explicó la autoridad. "Son buenos para opinar, capísimos para tergiversar", acotó Velasco.

Sostuvo que "desde que el Gobierno convocó a la cumbre, hace dos años, no hay hecho ninguna propuesta para reformar la justicia" y lamentó que "para ellos no importa que los niños sigan muriendo, sigan siendo violados, no importa que los ancianos sigan siendo abusados, no les importa las personas con discapacidad, por eso no proponen".

Explicó que esta es la primera fase de los anteproyectos, luego vendrá una segunda, en las que están incluídas el Código Penal, el Gobierno electrónico y otras normas que apuntan a mejorar los mecanismos de trabajo del Órgano Judicial.

"Están buscando la maniobra y la manera de cómo seguir en el poder, como no saben qué inventarse y no tienen la popularidad ni los votos, ahora quieren inventar una propuesta que suene popular. Abramos la Constitución para la cadena perpetua", alertó ayer Jorge Tuto Quiroga.