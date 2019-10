Evo llega a Asunción para participar en el Mercosur

El presidente de Bolivia, Evo Morales llegó la mañana de este lunes a Asunción para asistir a la Cumbre semestral del Mercosur. El FAB-001 arribó al promediar las 7:35 al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi con una comuitiva que también integra el canciller, David Choquehuanca.



De acuerdo a datos oficiales, al encuentro asistirán los presidentes y de los países que integran el bloque: de Brasil, Dilma Roussef; de Uruguay, Tabaré Vázquez; y de Paraguay, Horacio Cartés.



Además de Michelle Bachelet, de Chile como Estado asociado al Mercosur y Mauricio Macri de Argentina, quien participará por primera vez de una Cumbre del Mercosur.



Maduro no viajó a Paraguay



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo país es el quinto miembro pleno del bloque suramericano, no asistirá a la cita de Asunción, según anunció este domingo el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.



Bolivia tramita su ingreso como miembro pleno al Mercosur, en el marco de un tratamiento especial con la Unión Europea para consolidar un acuerdo comercial de cooperación e inversión con complementariedad y no competitividad.



Excepto Venezuela, el resto de los países miembros negocian con la Unión Europea un acuerdo de asociación que incluye un tratado de libre comercio, que es un tipo de convenio que Bolivia no acepta.