Anabel Angus 'adopta' a gemelas paceñas

El deseo de Anabel Angus de ser mamá de gemelas no se ha cumplido hasta el momento, pero ella se acercará a su sueño gracias a Michelle y Yesebel Marca, unas gemelitas paceñas, que le pidieron que sea su madrina de bautizo.Ayudadas por sus padres, las pequeñas le hicieron llegar una tarjeta navideña a La Revista, en la que le pedían conocerla y que las acepte como ahijadas. La solicitud fue acompañada de una foto de las pequeñas y de un peluche, detalles que emocionaron a la conductora, que no dudó en empacar sus maletas y viajar hasta La Paz para cumplir con sus nuevas ahijadas."Me parece increíblemente dulce que dos hermanitas pidan conocerme como regalo de Navidad. Me conmovió mucho y todo el canal también sintió ese amor", dijo Anabel, que ya se reunió con las niñas y les entregó sus primeros regalos de Papá Noel, un par de muñecas para ellas, y una lavadora para su familia."Mi sueño es tener gemelitas y verlas juntitas me llena el corazón. Tengo el compromiso de volver pronto a El Alto con mi esposo para verlas. Me dieron el mejor regalo de Navidad", agregó la presentadora.