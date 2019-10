Rumor causa pánico en pleno centro de La Paz

Minutos se sosobra se vivieron en El Prado de La Paz. Un rumor causó un tumulto que dejó algunas personas lastimadas. Corrió la versión de un movimiento en el edificio Alameda, pero autoridades aseguraron a EL DEBER que no hay nada de que preocuparse.



El Comandante de la Unidad de Bomberos Antofagasta, coronel Edwin Lazo, explicó que recibieron un llamado, indicando que existía un incendio. Llegaron hasta la avenida Mariscal Santa Cruz, vía principal de la sede de Gobierno, y comprobaron que no era nada.



"Dijeron que se había movido el edificio. Se apersonaron funcionarios de la unidad de emergencias de la Alcaldía, ellos, la dirección de riesgo constataron y tampoco se ha evacuado a la gente", aseveró en contacto telefónico.



Mientras que Vladimir Toro, responsable de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos de la comuna paceña, explicó que se dispuso que algunos funcionarios constaten la estructura, con el fin de garantizar la seguridad de la población.



"No hay ningún movimiento en el edificio Alameda. Se cayó parte de la fachada y de eso se han asustado. No hay ningún problema con el edificio, hemos hablado con los propietarios, copropietarios y les hemos pedido hace rato que revisen su sistema de estructura", aseveró.



El falso rumor corrió por las redes sociales y causó alarma, mientras que en las calles el susto también fue grande, debido a que cerca al mediodía continuaba el corso infantil y existía una gran cantidad de personas en el sector.