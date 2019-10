Ruta a Brasil, bloqueada por obreros de Mutún

La carretera bioceánica, que conecta al país con Brasil, amaneció bloqueada este miércoles por los trabajadores de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), que no cobran sus salarios desde hace tres meses. El tráfico está cortado en la zona conocida como "punta de carretera", 3 Km antes de llegar a Puerto Suárez.



"Desde las cero horas de este miércoles inició el bloqueo en la carretera bioceánica, en la zona conocida como punta de carretera, 3 Km antes de llegar a Puerto Suárez", explicó el dirigente de los trabajadores Mario Bustillos a EL DEBER.



El dirigente explicó que el ministro de Minería, César Navarro, habló con ellos vía teléfono para explicarles que hoy gestionará los recursos para los sueldos.



"Tuvimos una comunicación con César Navarro, quien tendrá una reunión con los directores de la Comibol para gestionar los recursos para el pago de salarios", indicó.



No obstante, Bustillos dijo que mientras no depositen el dinero en sus cuentas no levantarán la medidad de presión. La deuda de la empresa con ellos es de un millón y medio de bolivianos por concepto de sueldos.



Los trabajadores iniciaron el reclamo el 28 de julio y tras reiteradas cartas al Ministerio de Minería pidiendo una solución, el pago de sueldos aún no se concreta.