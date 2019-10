Senado brasileño convoca al futuro embajador en Bolivia

Raymundo Santos Rocha Magno aterrizará en Brasil este fin de semana. El 3 de septiembre presentará ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño su plan de gestión para encabezar la legación diplomática en La Paz. No habrá problemas ni disidencias en esa instancia, por lo que Santos Rocha será ratificado como embajador de Brasil en Bolivia.



Pasaron casi dos años para lograr esta decisión, que se logró simultáneamente al beneficio de refugio político al que accedió el exsenador Róger Pinto, proceso que viabilizó la decisión diplomática.



El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil, Aloysio Nunes, informó a EL?DEBER de que Rocha Magno se entrevistará ante la instancia que preside con el fin de que el diplomático presente su proyecto de gestión para asumir la embajada en La Paz.

“El embajador va (a la comisión) el 3 de septiembre. Recibirá preguntas de los senadores miembros y luego se enviará un informe al pleno. Será el plenario quien ratifique la decisión”, relató Nunes, legislador opositor a Dilma Rousseff.



Está en Rumania

Rocha Magno aún es embajador de Brasil en Rumania. El diplomático volverá al país europeo después de entrevistarse con la comisión legislativa. Según Nunes, el 16 de septiembre el pleno ratificaría la designación y hasta fin de año el nuevo embajador llegará a La Paz.

Brasil no tiene embajador en Bolivia desde hace dos años, luego de que Marcel Biato sea destituido por la Cancillería brasileña al conocer que permitió la presencia, por más de un año, de Róger Pinto, en la legación diplomática en La Paz.



Pinto recibió ayuda para salir de la embajada brasileña del entonces encargado de negocios de la embajada de Brasil, Eduardo Saboia, que ahora es asesor de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño. Biato conocía todo el operativo y por eso fue destituido por Itamaraty.



Pasaron dos años y la relación entre Bolivia y Brasil se recompone. Nunes reveló que “solamente faltaba la fecha de la entrevista, porque el Gobierno brasileño dio el estatus de refugiado al senador Róger Pinto. De ese modo, pasamos la página en ese episodio”.



Al respecto, el senador brasileño Ricardo Ferraco ratificó que Rocha Magno será entrevistado por la comisión legislativa brasileña y consideró que “no habrá problemas” en los trámites de su designación.

Sobre el tema, el vicepresidente de la Cámara de Diputados en Bolivia, Víctor Borda, aplaudió la iniciativa brasileña y resaltó que la relación con Brasilia se fortalecerá.



“Saludamos el procedimiento que se efectuó para que Brasil tenga su embajador en el país, es algo importante, ya que Bolivia y Brasil son socios estratégicos”, destacó Borda.



Bolivia no cuenta con su embajador en Brasilia, ya que Jerjes Justiniano renunció a su cargo y a la fecha el Senado no designó a su reemplazo