Gerardo García es el ‘vice’ del MAS y relegan a Surco

Finalmente el exsenador del MAS y controvertido dirigente de los Interculturales, Fidel Surco fue relegado de todo cargo dentro del principal partido de gobierno y la vicepresidencia del masismo será ocupado por su excolega Gerardo García Mendoza, quien fuera senador suplente de la exministra, Nemesia Achacollo, hoy presa en la cárcel de Miraflores.



Así de conflictiva resultó la vicepresidencia del MAS porque el nombre fue publicado por el propio Evo Morales, quien dijo que los interculturales le presentaron dos nombres y que se eligió a García porque la anterior gestión estuvo una dirigente intercultural de La Paz, Concepción Ortiz y que ahora le tocaba a Santa Cruz, por rotación. Para entonces se había relegado también el nombre de Angélica Ponce que debía ser la vicepresidenta y extrañamente su nombre ni fue mencionado en la terna.



Según el estatuto del MAS, los Interculturales tienen dos carteras, la vicepresidencia y la presidencia de la comisión de Ética; según el acuerdo de Cochabamba, el ganador iría a la vicepresidencia y el perdedor a ética; pero ayer los dirigentes dijeron que no existe ningún espacio para Surco y será convocado por el presidente Evo Morales para solucionar su situación dentro del MAS.

“Ya no le corresponde ningún cargo, él era parte de la terna y no salió, bueno ahora ellos deben designar a sus delegados ante la comisión de ética, que no está conformada”, afirmó el dirigente Rodolfo Machaca.



Con similares palabras, la dirigente Juanita Ancieta, dijo que no le corresponde ningún cargo y que la dirección nacional tomará decisiones sobre este caso. El que fuera senador del MAS, decidió guardar silencio con respecto a esta decisión de alejarlo y solamente adelantó que ahora trabajará por la repostulación de Evo Morales, como decidió su organización matriz.



La dirigencia de los Interculturales en La Paz, había advertido que ellos respetarían la elección de Evo Morales y consideraban que Surco podía garantizar cualquier victoria en La Paz, pero dejaron en manos de Evo Morales y descartaron una ruptura con el Gobierno.

Machaca, dijo que se aleja a Surco para protegerlo y reconocer la carrera política y sindical que realizó dentro esta fuerza política