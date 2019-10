Diálogo por aguinaldo se extiende hasta el domingo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, informó que recién el domingo se conocerá una respuesta del Gobierno a las propuestas que ese sector realizó sobre el pago del doble aguinaldo en el país.



"Hemos visto que algunas regiones tenían complicaciones para el cumplimiento del doble aguinaldo, le hemos transmitido esas preocupaciones al presidente, vicepresidente y a los ministros, regionalmente, a través de las federaciones; y sectorialmente, a través de los sectores y han entendido esa posición", señaló el representante.



Conoce más: Oposición pide no dar doble aguinaldo a autoridades



Por más de dos horas la dirigencia de ese sector productivo del país se juntó en Palacio de Gobierno con el primer mandatario, Evo Morales, el vicepresidente, Álvaro García Linera, y algunos ministros del área económica del Gabinete.



Nostas, muy reservado a su salida, señaló que "hemos tenido una muy productiva charla, le hemos podido transmitir todas nuestras visiones y preocupaciones respecto al tema que nos ocupa", como es el pago del beneficio a los trabajadores.



Lee también: Doble aguinaldo tensiona relación público-privada



Según trascendió durante el encuentro, iniciativas como algunas prórrogas en el pago del doble aguinaldo, proyectos de beneficio a algunos sectores y una medición regional del crecimiento económico son las que se discutieron.



El representante no quiso dar detalles al respecto y se limitó a señalar que "las conclusiones y las respuestas a nuestras propuestas las vamos a tener el próximo domingo, hemos pactado otra reunión y el presidente nos va a dar una respuesta a nuestra posición".



Puedes ver: Privados piden revisar el pago del doble aguinaldo



La nueva cita está fijada para las 10.00 del próximo domingo, cuando el primer mandatario deberá responder las propuestas del sector. "Quiero dejar en claro que la posición del sector empresarial privado boliviano nunca ha sido de rechazo al doble aguinaldo", aseveró Nostas.



Agregó que "no podemos adelantar nada, les pido que entiendan porque han sido propuestas concretas y vamos a esperar una respuesta definitiva a nuestro planteamiento", sobre el pago del beneficio en todo el país.