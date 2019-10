García no visitará Chile para no generar malestar

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, no visitará Chile, pese a que la revista "Punto Final" ratificó su invitación para que la autoridad participe de los actos por su 50 aniversario. Inicialmente fue vetada su asistencia en otro espacio.



"He considerado que a pesar de la invitación que me han hecho nuevamente, no voy a ir. No quiero generar conflicto, mi intención no es generar conflicto ni malestar en la diplomacia, ni en el Gobierno chileno", señaló anoche en el programa "No Mentirás".



Conoce más: García ve error político detrás de su veto en Chile



El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago, se negó a acoger al invitado, argumentando que el acto se alejaba de los fines culturales y adquiría una connotación política, relacionada con la causa marítima nacional.



Se fijo el acto para el 25 de septiembre, un día después de la lectura del fallo sobre la objeción preliminar chilena en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ese aspecto también influyó en la decisión de la autoridad nacional.



Lee también: Revista chilena ratifica la invitación a García Linera



El director de dicha revista, Manuel Cabieses acusó, a principios de mes, una "discriminación arbitraria", luego que el director del museo, Ricardo Brodsky, le comunicara que no se facilitaría el recinto debido a la presencia de García Linera.



Mientras que le vicepresidente dijo que quienes rechazaron su asistencia "muestran que le tienen miedo a esto; le tienen miedo a la palabra, le tienen miedo al cerebro, le tienen miedo a las ideas que uno puede transmitir y no quiero ir a ocasionar más problemas".