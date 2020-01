En 2017 Bolivia iniciará la producción de urea

El Gobierno confirmó que en enero de 2017 el país comenzará a producir urea para potenciar la agricultura y exportar. Así lo confirmó hoy el presidente Evo Morales, junto a YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, en oportunidad del acto de inauguración de la conexión del Gasoducto Planta Amoniaco Urea (GPAU) e inspección a la Planta situada en Entre Ríos (Chapare) al señalar que ya tiene un 96% de avance.



“En enero nuevamente estaremos aquí (Entre Ríos), para ver la primera bolsa de fertilizantes de esta planta. Ahora el gas saldrá convertido en fertilizantes”, afirmó Morales.



El titular de YPFB, Guillermo Achá, precisó que el gasoducto de 15 kilómetros y 14 pulgadas de diámetro que alimentará con gas natural las operaciones de la planta, tiene una capacidad de transportar 50 millones de pies cúbicos por día.



La demanda diaria de gas es de 1,3 millones de metros cúbicos por día que representa el 2% de la producción comercial que tiene Bolivia.



Se adelantó que desde Chapare se distribuirá el fertilizante a todo el país para el sector productivo. De ese total, un 20% será para el mercado interno y el 80% para exportar a mercados internacionales.



La inversión total del proyecto, a decir de Achá, supera los $us 960 millones.

La puesta en operación de la factoría, cuya contratista es la coreana Samsung Engineering Co. LTD, demoró tres años. En la planta se tendrá más de 220 operadores.