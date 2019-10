Chile ya no tendrá más cambios de horarios

A partir de este año en Chile ya no deberán preocuparse en atrasar el reloj una hora durante la estación invernal, pues el ministro de Energía del vecino país, Máximo Pacheco, anunció que el horario de verano se extenderá por todo el año.



"Las cifras de lo que se ahorra es un número marginal, que no tiene relevancia, por lo que no se justifica. (...) En 2012 el ahorro energético fue de 0,1%, en 2013 fue menor que 0,1% y en 2014 un 0,7%", explicó la autoridad chilena.



El consumo eléctrico del sector residencial de Chile ha variado, pues el mayor generador de gasto es el refrigerador, representando un 30% del consumo total del hogar y le sigue la iluminación, con un 16%, se lee en el periódico chileno, La Tercera.



"Pedimos que nos acompañen en el esfuerzo por ahorrar y hacer un mejor uso de la energía, con medidas tal como desconectar los artefactos eléctricos cuando no se están utilizando, abrir el refrigerador sólo cuando sea necesario o preferir los artefactos con sello A+ o A++", agregó Pacheco.



Por lo tanto, el Gobierno chileno enviará al Congreso un proyecto de ley de eficiencia energética para asegurar que los sectores productivos como la minería, la industria y otros, puedan utilizarla de mejor manera.