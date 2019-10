Gabriela Zapata enjuiciará a Valverde; él no se preocupa

Tuvo dos contactos con EL DEBER en un solo día. Por la tarde, cuando salía de una reunión en la oficina de CAMC en La Paz y fue interceptada, se excusó de hablar, pero más tarde, Gabriela Zapata rompió el silencio y mientras cenaba, junto con su abogado en un restaurante de la zona sur de La Paz, anunció que reforzó su defensa con tres abogados para enjuiciar al comunicador Carlos Valverde.



El aludido, desde Santa Cruz aseguró que no le preocupa la amenaza y que se defenderá.



“Me siento sumamente afectada, se invadió mi privacidad”, manifestó Zapata. Su abogado complementó que el escenario fundamental de un caso de tráfico de influencias debió ser ante las autoridades llamadas por ley, es decir, ante el Ministerio Público, “y lo único que logró fue lastimar la imagen de Gabriela, y eso no se puede permitir ni tolerar ni en este país ni en ninguna otra legislación”.



El abogado señaló que por ese motivo “conformamos hoy (por ayer) un pool de abogados, e iniciaremos todas las acciones que la ley nos franquea. En este caso intervienen otros dos abogados, Wálter Zuleta y Ángela Burgos, que intervendrán en el proceso por el delito de violencia sicológica y violencia mediática propiciada contra la doctora Zapata, en una acción penal pública contra los que resultaren autores, cómplices y encubridores. Principalmente, en este caso contra Carlos Valverde".



El periodista respondió: “El diablo pierde el pelo, pero no la maña; la señora es altanera y que inicie los procesos y se verá. Sigo manteniendo que hago periodismo y sostengo lo que he dicho”, aseveró.



Además, el equipo de abogados sostendrá otra acción penal "por el delito de atentados contra la libertad de trabajo y otros, por un perjuicio, moral, civil que ocasionó y que en un futuro me impida trabajar. Qué empresa nacional o internacional podría contratar a una persona que supuestamente utilizaría vínculos con empresas estatales”.



Valverde aclaró: “Nunca he dicho que ella consiguió los contratos, digo que el tráfico de influencia es del presidente colocándola a trabajar en la empresa. He leído que en 2015 hubo un memorando de designación para hacerse cargo del manejo de una empresa, pero ella es gerente de comercialización. Todo esto sigue siendo confuso, pero mientras ellos más se mueven, más se hunden. Sé lo que he hecho, lo que digo y estoy seguro de que el tiempo nos dará la razón. El presidente me dio la razón, entonces no estoy preocupado”.



Zapata y su abogado eximieron al Gobierno de cualquier proceso por el tema.



La abogada señaló: "Yo nunca hice lobby, ocupo un cargo en mi empresa y tengo funciones específicas y delimitadas. Soy gerente comercial, promuevo la imagen de la empresa y promover el ejercicio que hace en el país, contratar servicios de personal y de mantenimiento. Esa fue mi participación", aseveró