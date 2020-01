Buenos Aires anuncia el cierre de su zoológico

La alcaldía de Buenos Aires lanzó este jueves un proyecto para reconvertir su zoológico, una bella construcción del siglo XIX, en un moderno ecoparque, lo que implicará el traslado de la mayoría de sus 1.500 animales.



El proyecto, que no tiene plazo de realización, implica que el Estado retoma la administración de ese paseo emplazado en el coqueto barrio de Palermo, en plena zona urbanizada en el norte de la capital argentina.



"No da para más, estamos tomando una decisión histórica de empezar un proceso de transformación. Estamos convencidos que no es éste el lugar adecuado para tener a estos animales", dijo el alcalde de centroderecha, Horacio Rodríguez Larreta, al anunciar el proyecto.



Según los planes, el paseo cerrará sus puertas sólo por unas semanas y luego reabrirá bajo la administración del Estado con su actual fisonomía como paso previo a su transformación.



"El valor de las entradas se destinará en su totalidad a financiar el traslado de los animales", explicó al canal TN el ministro de Modernización de la ciudad, Andy Freire.



Según Freire, la alcaldía llamará a concurso público de paisajistas "que tendrán el desafío de proyectar un moderno ecoparque que conviva con 52 arquitecturas que son patrimonio histórico" de la ciudad, jaulas y pérgolas majestuosas construidas en 1875 cuando se inauguró el zoológico de Buenos Aires, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997.



El funcionario afirmó que "sólo 11 animales están en una situación crítica", pero descartó que la decisión se tome "porque todo el zológico esté en situación crítica".



Sociedades protectoras de animales han cuestionado durante años la existencia del zoológico que fue construido en una zona apartada de la ciudad pero que con el crecimiento urbano del último siglo quedó rodeado de edificios y transitadas avenidas en una zona muy cotizada para emprendimientos inmobiliarios.



El zoológico que se extiende sobre 18 hectáreas fue administrado por el Estado por décadas hasta que fue cedido en concesión a empresas privadas a partir de 1991.



Freire indicó que la alcaldía "se hará cargo de los 188 empleados" del zoológico y que serán "una parte vital" para colaborar en el cuidado y traslado de animales.



Sobre el destino de los especímenes indicó que se pondrán en marcha acuerdos con otros zoológicos o reservas del país y del exterior y que los animales que no puedan ser trasladados por cuestiones de edad o de salud, permanecerán en el nuevo paseo "hasta que fallezcan".