Mario Alberto Guillén: “Nada debería cambiar de aquí en adelante”

Se declaró militante de este proceso de cambio. Está casi 10 años en funciones de Gobierno, desde la exSuperintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y luego, en el Viceministerio de Pensiones y Seguros. Tarijeño de nacimiento, es ingeniero industrial, abogado y titulado en una Maestría en Administración de Empresas, espera dar continuidad a la estabilidad económica del país.

¿Qué le dice al exministro luego de ausentarse del país aquejado por su salud?

Desearle suerte y tener toda la esperanza de que su recuperación sea pronta. Lo vamos a estar esperando y esperemos que este periodo sea lo más corto posible. Son muchos los años que he trabajado con él y duele que él esté pasando por estos momentos difíciles.



¿Qué tareas se propone hacer?

Tenemos tareas pendientes y vamos a seguir en esa línea. Me reuniré con los viceministros para establecer una agenda de trabajo.



Con las opiniones adversas por la salud del exministro Arce, ¿cree que se politizó el cambio?

Desde que el presidente Morales y el ministro Arce anunciaron que se estaba yendo a un tratamiento médico, muchos políticos, de manera tendenciosa, han empezado a criticar esta decisión de ir a curarse a Brasil. Declararon a la prensa y salieron incluso algunos artículos de editoriales, donde aprovechaban este tratamiento porque seguramente quieren ganar rédito político. Eso es algo reprochable. Hay que respetar la salud de las personas.



¿Este cambio va a afectar la política económica?

Será solo una continuación y vamos a seguir con toda la gente que tenemos en el ministerio.



¿Qué retos le tocará asumir?

Continuar con las tareas. Básicamente, vamos a seguir con todas las políticas. El reto es continuar con la tarea. Lo importante del Ministerio de Economía es que todos estos años, Luis Arce ha logrado crear un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo no se va a mover.



¿Qué le dice al sector económico del país? ¿Habrá algún cambio bajo su mando?

Vamos a seguir con la misma política. La gente tiene que estar tranquila. Una de las decisiones que ha tomado el presidente es precisamente mantener la línea. Por eso es que quien hoy ha asumido este cargo es una persona de la casa. Justamente, con el objetivo de seguir con los lineamientos, seguir con el mismo trabajo. Obviamente, nada debería cambiar de aquí en adelante. Tenemos un plan de trabajo, los objetivos trazados y en ese sentido es que vamos a trabajar.



Una de las cosas importantes será el funcionamiento de la Gestora Pública de Pensiones. ¿Cómo va eso?

Ese proceso tiene que continuar.