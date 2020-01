Cancillería revela que Santos llamó a sus colegas y no a Evo

Evo Morales esperaba el fin de semana una llamada telefónica. Tenía todo listo para viajar a Cartagena (Colombia), incluso mandó su avanzada para coordinar el protocolo en la firma del acuerdo de paz en ese país. El domingo decidió no ir y reprogramó su agenda. La razón: no recibió la llamada telefónica de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para invitarlo al evento, así como lo hizo con los demás mandatarios de la región. El Gobierno de Bogotá insistió ayer en que cursó tres invitaciones al jefe de Estado.



Evo llamó a sus colegas Rafael Correa, de Ecuador, y a Nicolás Maduro, de Venezuela, para saber si Santos se había comunicado con ellos para asistir a la firma del acuerdo. La respuesta fue afirmativa, incluso revelaron que el presidente colombiano los invitó personalmente en Nueva York, en la asamblea de Naciones Unidas. Morales se molestó, se sintió excluido y decidió no viajar a Cartagena de Indias.



Choquehuanca reveló que el interés del jefe de Estado de viajar a Colombia y que esperaba el llamado del presidente Juan Manuel Santos, como había hecho con otros mandatarios. “Estábamos seguros de que eso iba a suceder, por eso enviamos nuestra avanzada”.



Posición de Bogotá



La Cancillería de Colombia reconoció que Santos no llamó a Morales para invitarlo y que la diligencia se hizo tres veces a través del canciller Choquehuanca. “Cogí mi teléfono un día y llamé al ministro David Choquehuanca para decirle que los estamos esperando”, afirmó la canciller colombiana, María Ángela Holguín.



La diplomática acotó que se cortó la llamada y que encomendó a una viceministra insistir con la comunicación. Choquehuanca en ese momento estaba en Venezuela, en la cumbre de los No Alineados.



La canciller agregó que incluso se comunicó con su viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, que representó a Colombia en la cumbre de Margarita, para encargarle que también hablara con Choquehuanca.



“Le escribí un mensaje: ‘por favor acérquese al ministro Choquehuanca y dígale que estamos esperando al presidente Morales’”, añadió.

Una fuente de la Cancillería tomó como válida esa invitación, empero, reveló que cuando Morales se enteró que Santos habló con otros presidentes, decidió no asistir.



Bolivia no espera ninguna comunicación diplomática de Bogotá al respecto y se sumó al festejo de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC



Fueron todos los líderes de la región

Fue normal ver a Michelle Bachelet, de Chile; Rafael Correa, de Ecuador; Nicolás Maduro, de Venezuela; Pedro Pablo Kuczynski, de Perú; Mauricio Macri, de Argentina; Horacio Cartes, de Paraguay, y Tabaré Vásquez, de Uruguay, juntos en el acto de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Lo extraño fue no ver a Evo Morales, de Bolivia, en ese evento, que, junto a Michel Temer, de Brasil, fue el ausente en Cartagena.



Según una fuente de Cancillería de Bolivia, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no llamó a todos los mandatarios de la región, pero sí lo hizo con sus más allegados, como Bachelet, Kuczynski, Correa, Maduro y Enrique Peña Nieto, de México. Temer decidió no ir por atender su agenda en Brasil y mandó a su canciller.