Encuesta para EL DEBER da ventaja ajustada al 'Sí'

La encuesta a escala nacional realizada por Equipos Mori para EL DEBER consultó sobre la intención de voto para el referendo electoral del 21 de febrero. Según los resultados, el "Sí" tiene ventaja para ganar con el 41%, frente a un 37% de los encuestados que se manifiesta a favor del "No".



Con estos datos, el resultado dependería de los indecisos y de los que no quieren revelar su voto para mantener su derecho a que sea privado. En toda Bolivia, el 11% de los encuestados prefirió mantener en reserva su opción y el 8% dijo estar todavìa indeciso sobre su voto.



La muestra se la ha realizado en las nueve capitales de departamentos y El Alto, además de ciudades intermedias y zonas rurales. El estudio abarcó 1806 entrevistas y tiene un margen de error de 2,3% para un nivel de confianza del 95%, según detalla la ficha técnica del mismo.



En Santa Cruz gana el Sí



Según datos de la encuesta, en el departamento de Santa Cruz el Sí ganaría con el 36%, y el 35% rechazaría la modificación a la carta magna para habilitar al presidente Evo Morales a una nueva reelección en su cargo. Un 19% de los encuestados prefirió mantener su opción en reserva, mientras que un 7% dijo estar indeciso.



Oruro, con más holgura



En el departamento de Oruro, el Sí gana con bastante holgura, el 64% de los orureños consultados aseguró que votaría por el Sí; el 23% por el No y solo el 5% está indeciso.



En Potosí, pese a las protestas que ha impulsado el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contra el Gobierno nacional, el Sí anota un 43% de la intención de voto frente al 40% que dijo que marcará "No". El 7% aún no sabe cómo votará.



En Beni, el 47% votaría por el Sí al igual que en La Paz y Cochabamba, 44% y 46% respectivamente.



Tarija, Chuquisaca y Pando se inclinan por el "No"



El 54% de los encuestados en Tarija indicó que votará por el "No", mientras que el 22% está a favor de habilitar al presidente Morales a una nueva candidatura. El 13% se encuentra indeciso.



Otras regiones en donde se impone el "No" en esta encuesta de Equipos Mori, son Chuquisaca y Pando.



Todos los detalles de la encuesta, mañana martes 12 de enero en la edición impresa de EL DEBER.,