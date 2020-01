Cívicos de Chuquisaca definirán acciones contra informe de Incahuasi

La asamblea general del Comité Cívico de Chuquisaca determinará hoy las acciones que tomará esta región contra el informe de la empresa canadiense GLJ, cuyo estudio técnico estableció que el reservorio de gas Incahuasi no es compartido y que está sólo en Santa Cruz, informó el alcalde de Sucre, Iván Arciénega.



"La Asamblea de la Chuquisaqueñidad se reunirá para analizar toda la información técnica y todos los chuquisaqueños acataremos todas las medidas que el caso aconseje, sin descartar los conductos técnicos y legales", dijo a los periodistas.



Por su lado, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, acusó al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, de asumir una supuesta actitud "discriminatoria" con este departamento.



"Chuquisaca no puede estar callada, porque tiene derechos", expresó.



La asamblea general del Comité Cívico de Chuquisaca está prevista para las 17:00 de esta jornada; sin embargo, el dirigente Freddy Montero descartó, inicialmente, una movilización que pueda paralizar este departamento.



"No quiero empujar a medidas extremas, aunque exacerba esas actitudes de desaire al departamento de Chuquisaca", manifestó.