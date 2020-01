Líder de la COB habla que el Gobierno no es sincero

El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma aseguró esta mañana que en las reuniones realizadas con el Gobierno, las autoridades no han sido sinceras con los trabajadores para tratar de congelar el paro de 48 horas y las movilizaciones que desde hoy realizan en todo el país.



“El gobierno no ha sido claro con los trabajadores. Fuimos claro cuando dijimos que impulsaríamos la Agenda 2025 para el bienestar y el vivir bien de los trabajadores. Pero ahora con sus políticas y normas no es sincero con su pueblo. Está mintiendo a los trabajadores porque está arremetiendo con la estabilidad laboral. No es sincero con el decreto 2765, la Ley del Funcionario Público, la Ley de las Empresas Públicas y la Ley General del Trabajo que son neoliberales”, dijo a EL DEBER.



La COB convocó a todos los trabajadores sindicalizados del país a un paro de 48 horas a cumplirse hoy y mañana. A media mañana, ya había gasificación en la Autopista y en La Portada de la ciudad de La Paz y se menciona de al menos tres aprehendidos.



Por otro lado, en diversos puntos de la sede de Gobierno se prevén marchas de trabajadores en salud, maestros y fabriles.