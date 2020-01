10 alimentos cotidianos que generan adicción

¿Empiezas a comer y ya no puedes parar? Estudios científicos lo señalan, la comida sí puede convertirnos en verdaderos adictos, pues hay algunos alimentos que producen ciertos efectos sobre el cerebro casi igual o parecidos al de las drogas.



Un estudio de la Universidad de Michigan por ejemplo asegura que el consumo excesivo de alimentos con gran cantidad de grasas saturadas y azúcares actúa en el cerebro de la misma forma que lo hacen los estupefacientes, ambos producen un efecto en el aumento de la dopamina, la llamada hormona de la felicidad. Otro estudio publicado en el Journal of Clinical Investigation señala que si te ganan los antojos o comes compulsivamente, puede ser que tu cerebro te esté obligando a comer. Es que hay alimentos que, valga la redundancia, alimentan esta adicción.



Esta es una lista publicada en el Informador.com.mx sobre los alimentos que más adicción causan. ¡Cómelos con cuidado si no quieres volverte su víctima!.



1) Pizza. Según la revista PloS One, la lista es encabezada por la pizza, un alimento que contiene enorme cantidad de grasas saturadas y carbohidratos, los principales responsables de que exista una dependencia a un alimento.



2) Chocolate. Por la gran cantidad de azúcar que contienen los chocolates comerciales, aquellos que contienen muy poco cacao, son mucho más adictivos, por lo cual vas a preferir eso a un plato de brócoli. El chocolate natural no es malo, pero sí los elaborados con productos refinados.



3) Papas fritas. Son adictivas debido a la gran cantidad de grasa que contienen. Una vez que comienzas a comerlas es difícil que dejes la bolsa, ¡hasta no verles el fin!



4) Galletas de chocolate. Ingresan a la lista debido a que tienen una forma de recompensar al cerebro que es más aguda, por lo cual nuestras hormonas fijan la atención en ellas. Es lo que se llama el sistema de recompensa.



5) Helado. Es uno de los alimentos que más nos enganchan, esto según los estudios de neuro-imagen que revelaron que funcionan como una recompensa para los individuos.



6) Las papas a la francesa. La cantidad de grasas saturadas que contiene, además de los carbohidratos propios de las papas hacen que se convierta en uno de los alimentos más adictivos.



7) Las hamburguesas con queso. Un estudio señala que este alimento genera una activación en distintas regiones del cerebro lo que hace que cuando las comemos nos comportemos como verdaderos adictos a la cocaína.



8) El refresco. El hecho de que la concentración de azúcares sea tan grande provoca que el sistema de recompensa del cerebro incremente sus capacidades adictivas.



9) Los pasteles. Es la concentración de azúcar y grasas lo que lo coloca en esta lista, además de la capacidad que tiene de ser absorbido por el cuerpo en la sangre, de manera más rápida.



10) Queso. Los investigadores norteamericanos señalaron que este alimento contiene un alto índice glucémico y de grasa, lo cual se asocia al comportamiento similar al de un adicto a la droga.