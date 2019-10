Privados insisten en reunión tripartita para fijar política salarial

“Seguimos insistiendo en que una negociación de aumento salarial debe realizarse entre las tres partes involucradas y nos mantendremos en esa posición”, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.



Añadió que su sector no puede hablar de un monto de incremento salarial en una época donde se vaticina que va a haber crisis, sino que tiene que debatirse entre el empleador, el trabajador y el Gobierno.



Entretanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, (CNC), Fernando?Cáceres, añadió que no se pueden sostener incrementos salariales que se hicieron anteriormente, por lo que llamó a los trabajadores, a cuidar las fuentes de trabajo. “Si a la Central Obrera Boliviana (COB) le interesa mantener los empleos, van a tener que ser muy reflexivos y maduros en este periodo por el que pasamos”, dijo.

El dirigente de la COB, Juan?Carlos Trujillo, descartó el lunes sentarse con los privados para abordar el tema.



Gabinete

Por su parte, el gabinete ministerial y el presidente Evo Morales inician hoy el análisis del pliego petitorio de los obreros, que contiene 12 puntos y 54 “necesidades”. El más importante es la propuesta de crear una política salarial. Esta vez, la COB no propuso un porcentaje de incremento.



El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, no descartó ayer un acercamiento con los empresarios, para consultar opiniones. /MAM