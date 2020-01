Una modelo de Playboy tuvo que celebrar sola su primer aniversario de bodas

Xenia Deli (27), la bella modelo de Playboy y protagonista del videoclip What do you mean? de Justin Bieber, tuvo que festejar sola su primer aniversario de bodas.

La morocha posteó en Instagram un video de la sorpresa que Ossama Fathi Rabah Al-Sharif (63), su millonario esposo, le organizó por no poder estar allí con ella.

"Un verdadero cuento de hadas en rosa creado por mi alma gemela, mi amor, mi marido, para nuestro primer aniversario de bodas", escribió Xenia para acompañar su clip.

El magnate egipcio le envió flores y globos a la mansión que comparte con su mujer en Los Ángeles, California. Tampoco faltó un músico que con su guitarra le dedicó una serenata.

Al-Sharif, que como presidente del grupo Amiral, en la división encargada de la extracción de magnesio, está a menudo ausente por negocios, tuvo que conformarse con las fotos de su bella esposa siendo mimada en ese día tan especial.

