Jennifer Lawrence es la actriz mejor pagada

Jennifer Lawrence vuelve a ser este año la actriz mejor pagada del mundo, tras embolsarse 46 millones de dólares durante los últimos doce meses, según una lista publicada por la revista Forbes.



A sus 26 años, Lawrence se benefició del éxito taquillero de la última entrega de la saga The Hunger Games, de la que se llevó un porcentaje de los más de 653 millones de dólares que recaudó en las salas, y del contrato para la película Passengers, que se estrenará este año.



Aunque sus ingresos se redujeron respecto al año anterior, cuando se embolsó 52 millones de dólares, la ganadora del Óscar por Silver Linings Playbook vuelve a superar con claridad al resto de estrellas femeninas de Hollywood en lo que a ganancias se refiere.



Según Forbes, la segunda actriz mejor pagada del año es la humorista Melissa McCarthy, que logró más ingresos que nunca gracias a la nueva versión de Ghostbusters.



McCarthy, de 45 años, ganó 33 millones de dólares y supera en la lista a una habitual como Scarlett Johansson, que obtuvo 25 millones en los últimos doce meses, la mayor parte por su papel en Ghost in the Shell y por prestar su imagen para las campañas de Dolce & Gabbana.



Tras ellas aparece en la lista Jennifer Aniston (21 millones), que aunque sigue ingresando figuras millonarias por sus películas, según Forbes obtiene la mayor parte de sus ingresos gracias a contratos publicitarios.



En el quinto puesto figura la estrella china Fan Bingbing, una de las tres no estadounidenses que están entre las diez actrices mejor pagadas del mundo, junto a la sudafricana Charlize Theron (sexto lugar, con 16,5 millones de dólares) y la india Deepika Padukone (décima, con 10 millones).



El top 10 elaborado por Forbes lo completan este año Amy Adams (13,5 millones), Julia Roberts (12 millones) y Mila Kunis (11 millones).

Entre las ausencias destacadas con respecto a otros años figuran Sandra Bullock, Angelina Jolie, Kristen Stewart, Reese Witherspoon y Cameron Díaz, mientras que Kristen Wiig, Renée Zellweger y Cate Blanchett se quedaron a las puertas de la lista al ingresar casi diez millones de dólares cada una.



La lista de Forbes vuelve a dejar clara la brecha salarial que sigue existiendo en Hollywood entre hombres y mujeres, pues Robert Downey Jr., el actor mejor pagado el pasado año, tuvo unas ganancias estimadas en 80 millones de dólares frente a los 46 de Lawrence.