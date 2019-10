Trucos sencillos para tomar fotos en Navidad

Las fotografías serán una de las grandes protagonistas de la Noche Buena y la Navidad. Ya sea para conservar los recuerdos o compartirlos con tus seres queridos, al capturar la imagen la idea es que refleje con la mayor fidelidad posible ese momento irrepetible. ¿Cómo lograrlo?



Estos consejos, extraídos del blog de tecnología Gizmodo, están pensados para fotógrafos aficionados y que esta noche usarán su celular o alguna cámara digital no profesional.



A la hora de abrir los regalos?,

Es uno de los momentos más especiales de la noche. En especial si se trata de niños siempre se buscará captar ese momento de alegría en el que descubren su obsequio.



Toma en cuenta que haya buena iluminación, muchas veces las luces del arbolito no son suficientes. En este caso lo más aconsejable es emplear el modo ráfaga (que captura varias tomas de forma continua). Una vez que tengas la imagen deseada podrás desechar el resto del material.



Algunas cámaras vienen con la opción de filmar y tomar fotos mientras se va grabando. También es una alternativa en este caso.



La foto familiar

,

El retrato grupal es inevitable en estas fechas y por más que los monopods (palo-selfies) se hayan puesto de moda siempre se optará por la imagen clásica en la que toda la familia sale con su mejor sonrisa.



El entorno es el mejor aliado de las fotos familiares. Que los objetos altos, como botellas o mesas, sean sacados de la mesa y enciende todas las luces de la habitación.



La organización es la clave. Fíjate si una o más personas están mirando para otro lado; que no salgan con los ojos cerrados. También es importante que todos expresen el mismo estado de ánimo. Que no se tape personas de manera que no se las vea completamente.



En el caso de la iluminación, como los lugares donde se celebra la Navidad son generalmente ambientes muy iluminados se recomienda no usar flash.



La comida

,

Si lo tuyo será retransmitir la cena de Navidad por Instagram u otra red social debes tomar en cuenta que el factor principal es la composición.



Aleja la servilleta sucia, mueve el plato, los cubiertos. Haz lo necesario hasta encontrar un buen encuadre. Gizmodo recuerda que la perspectiva, en muchos casos, también ayuda. Prueba a sacar la foto a ras de mesa, o a intentar hacer una foto macro.



Con fotos de comida nunca uses flash. Si necesitas luz extra, pídele el móvil a alguien y usa la luz de vídeo para perfilar el alimento. Tampoco abuses de los filtros.