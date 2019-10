Muñoz dice que no va a responder a "insultos"

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, salió al paso de los dichos del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien le aconsejó ir a un psiquiatra. La autoridad chilena reiteró el respeto que tienen para el mandatario y por el pueblo boliviano y se limitó a señalar que no responderá.



“No voy a responder a esta política del insulto, a esta política de la descalificación permanente por parte del gobierno boliviano hacia Chile y sus autoridades. Este es un discurso doble, quién les puede creer, así que creo que no vale la pena responder (…) sólo tomo nota como un incidente más de una cadena de agresividad verbal”, declaró Muñoz al medio chileno La Nación.



Lo dicho por el jefe de las relaciones exteriores chilenas se dieron horas después de que el jefe de Estado boliviano puso en duda si el diplomático chileno necesita un psiquiatra, tras su reacción ante el apoyo que los mandatarios de Venezuela y Ecuador brindaron a la causa marítima de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Litigio en La Haya



Bolivia busca que la CIJ obligue a Chile a negociar de buena fe la restitución de una salida soberana al mar que el país andino perdió en una guerra contra su vecino a fines del siglo XIX.



Las relaciones a nivel de embajadores entre ambas naciones están suspendidas por decisión de Bolivia desde 1962, salvo un breve paréntesis entre 1975 y 1978.