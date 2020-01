Mira el reportaje del boliviano que fue reconocido en España

Un boliviano recibió, de manos del propio Felipe VI, un galardón en la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, que se llevó a cabo este lunes en la Casa de América de Madrid.

El moxeño Genciano Pedriel Jare ganó una mención honorífica junto su equipo, integrado también Michele Bertelli, Félix Lill y Javier Sauras, por el trabajo Día internacional de acción por la salud de la mujer. Una tragedia evitable, publicado en Ahora Semanal el 25 de mayo de 2016.

Se trata de un reportaje interactivo que aborda la mortalidad materna en el altiplano de Bolivia y el choque cultural entre la medicina moderna y la tradicional que todavía resulta insalvable para muchas mujeres de la región.

El trabajo resalta que, dentro de todo este panorama, no todo es negativo, pues en el hospital de Patacamaya, población situada a 100 kms de La Paz, un grupo de curanderos indígenas y médicos universitarios han unido sus esfuerzos en un proyecto de medicina intercultural que parece estar salvando esta barrera.

(Este es el trabajo reconocido)

Como resultado de esta unión, desde 2009 ninguna mujer ha muerto en las salas de parto adaptadas en el sanatorio, donde, en unas habitaciones que copian el ambiente de las casas indígenas, las parteras aimaras atienden junto a cirujanos especializados a las mujeres que acuden al hospital.

El reportaje forma parte de Mothers and Children First, un proyecto sobre mortalidad materna y salud intercultural financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates a través de las Innovation in Development Reporting Grants,

El jurado elogió "la calidad del proyecto de periodismo interactivo sobre la mortalidad materna y la salud intercultural”.

Esta es la trigésimo cuarta edición de estos galardones que conceden cada año la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Experiencia

Genciano Pedriel Jare es natural de San Ignacio de Moxos. Especialista en Sonido en Televisión, estudió en la Universidad de Valencia (España) y desempeñó funciones en el área educativa y comunicativa del canal de la Universidad Autónoma del Beni. También fue docente en el Instituto Universitario de Artes de la misma universidad, además de haber integrado el staff de Radio Ibaré.

Su experiencia le dio la oportunidad de trabajar en Televisión Española, donde formó parte de la producción de varios programas informativos y de entretenimiento. “Me gusta el trabajo en equipo y para ello aporto confianza, sensibilidad cultural, seriedad y ganas de superación constante para un buen ambiente grupal”, afirma Genciano.