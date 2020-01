Alison Roca: “Tener hijos no es una necesidad”

Habla como una doctora. Es que Alison Roca (28) no dejó nada al azar con respecto a su gestación.



La magnífica ha leído mucho en todos estos meses y ha pasado cursos prenatales en busca del bienestar de su primogénita, a la que llamará Elena.



Después de cuatro años de casada, con Álvaro González, se siente preparada para esta responsabilidad que antes no le quitaba el sueño. Siente que son un matrimonio muy estable, que ha viajado y disfrutado conocerse. Ambos sabían que era el momento, que ya habían hecho muchas cosas como pareja. “Tener un hijo no es una necesidad, queremos envejecer juntos y esto es parte del proceso. Hay un momento en que algo se despierta, yo era escéptica, nunca fui de las que ve a un niño y lo alza. De alguna forma siempre fui egoísta, pero sabía que tenía que prepararme para dar mi amor a otra persona y sé que esto cambiará mi estilo de vida”, dice con mucha franqueza.



Alison está en las 37 semanas de embarazo y solo ha subido 12 kilos. Hasta hace un mes seguía practicando pilates, ahora se encuentra a la espera de Elena, a la que quiere recibir en parto natural, aunque todo está en función de los últimos momentos. Asegura que no teme al dolor del alumbramiento. “Soy pronatural, y más que miedo al dolor, temo a la desinformación. Hice cursos y leí Qué esperar cuando estás esperando, un libro que compara el embarazo con una maratón, que dice que en el kilómetro 33 ya no das más, pero que solo faltan los últimos kilómetros. También me empapé sobre los beneficios de un alumbramiento natural, como la inmunidad para el bebé, la estimulación a tomar el pecho, los pulmones abiertos, etc. y eso me motiva”, asegura.

Estables Alison Roca y su esposo, Álvaro González, están preparados para la nueva etapa como padres

Todo este esfuerzo por profundizar en la información empezó con el miedo a lo desconocido como principal motor, pero a medida que se iba empapando canalizó ese sentimiento y lo transformó en ganas de hacer las cosas de la mejor manera para su pequeña.

Y cuando mira más adelante, Alison desea que su hija crezca en un ambiente muy familiar, igual al que la acogió a ella y a Álvaro cuando eran niños. “Crecimos rodeados de hermanos, donde se valoraba la naturaleza y las reglas, con horarios impuestos por los padres.

Creo que los valores y el respeto son cuestión de hábitos y no de moda”, comparte. La pareja desea que Elena tenga dos o tres hermanos para que disfruten esa complicidad tan necesaria. “Soy muy unida a los míos y quiero que Elena viva lo mismo. Hoy, a pesar de que mis hermanos no viven en la misma ciudad que yo, hablamos como dos o tres veces al día y ese apoyo familiar es único”, asegura.



Su relación con el modelaje está en suspenso. “No sé qué pasará, puede que haga trabajos más relajados, pero estoy segura de que no quiero volver al ritmo agitado de cuatro eventos al año de la agencia. Mis prioridades están cambiando, pienso en algo más selectivo, ya no pretendo llenarme de eventos sin horarios”, confiesa y dice que está ejerciendo su carrera, Comercio Internacional, en la empresa de su esposo, que se dedica a la importación de muebles, y adelanta que ya trabaja con él en un nuevo proyecto en el ámbito de la decoración y que en el mediano plazo se desligarán de su negocio de comidas, Cajun Grill, del Ventura Mall.



En cuanto a la figura, no se estresa con las secuelas del embarazo. “No me martirizo con lechugas, solo quiero el bienestar de mi bebé. No me dejo llevar por lo que me dice la gente ni Google”