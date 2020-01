...CARA A CARA

_ Horas después de anunciarse la creación de la secretaría anticorrupción en la Alcaldía cruceña, el presidente Morales volvió a afirmar ayer que en la administración pública “hay microcorrupción”. Sea pequeña o grande, la corrupción constituye un delito, por lo que no deberían buscarse atenuantes cuando se la combate. En el caso de la comuna local, apareció una denuncia que le costó el cargo al jefe de una unidad y generó la reacción de Percy Fernández, que conformó la nueva secretaría. Por su lado, Evo Morales dijo en las últimas horas que en entidades públicas hay ventas de cargos. El día de su mensaje, el mandatario había adelantado que él y el vicepresidente designarán a los jefes de transparencia, ya que no funcionó bien cuando los seleccionaban los ministros. Aunque la lucha contra la corrupción entró en agenda, es una contradicción haber desjerarquizado el Ministerio de Transparencia. Otros órganos de control como la Contraloría funcionan bajo interinatos. Que la tarea de fiscalización de las autoridades o de los funcionarios se entregue a compañeros del mismo partido no convence. Por eso, las iniciativas que se han anunciado pueden terminar siendo un saludo a la bandera si no hay un trabajo independiente de los fiscalizadores. Ante la duda o el vacío, es recomendable que los propios ciudadanos se organicen para fiscalizar.

_ El museo de Orinoca, que se estrenará hoy, tiene una sala audiovisual, salones multiuso, auditorio y otras instalaciones. Es probable que una obra ‘tan mimada’ dispare algunas ‘sanas envidias’ de otros sitios que reman hace tiempo para atraer turistas.