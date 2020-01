Martinez dice que 'no es prioridad' cobrar a Chile

"El dinero no es la prioridad, no queremos mercantilizar ni poner en venta nuestros recursos, no están en venta las aguas del Silala", así respondió el Secretario General de la Dirección de Defensa del Manantial y los Recursos Estratégicos en la Frontera con Chile, René Martínez, a una entrevista con un medio chileno.

La autoridad explicó que como país, "nos interesa que el agua mejore las condiciones de vida de los seres humanos. Nos interesa recuperar la ruptura de un ecosistema, nos interesa el concepto del agua que propicia hermandad y acercamiento entre los pueblos, donde se respeten los valores y el uso racional de un recurso que cuide el medio ambiente.

El contacto con el portal 'El Ciudadano', Martínez sostiene que "estamos convencidos de que puede construirse una relación directa entre nuestros pueblos y tener una visión integral sobre el uso racional de estos recursos hídricos, lo que sería una gran posibilidad de recorrer rutas de dialogo de manera conjunta".

Insta que para esa meta se deban "tener bases de justicia y transparencia, abrazados en la buena voluntad y en la verdad de los hechos históricos" y reitera que "la reacción chilena de interponer una demanda fue una reacción desesperada".

Comenta que la diplomacia chilena "está anclada en el pasado, en esa visión subordinada a los intereses de la inversión privada extranjera, lo que contradice la nueva ruta de construcción de una diplomacia de los pueblos".