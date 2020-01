Luis Tapia Pachi: "Un juez no debe someterse"

El exjuez Luis Tapia Pachi visitó las cabinas de EL DEBER Radio y habló, entre otros temas, de su salida del país durante cinco años (2010) luego de ser partícipe del caso terrorismo que aún se investiga en el país. "Legalmente no he sido notificado sobre mi alejamiento como juez, mi alejamiento fue forzoso. Intentaron secuestrar a mi hijo y a mi esposa le dispararon, eso me obligó a tomar la decisión que tomé", dijo.



Quiere ser magistrado

"He presentado la documentación pese a la difícil situación para conseguirla, cumplí con todos los requisitos de ley de la convocatoria y tengo la oportunidad ya que no tengo ninguna sentencia".



¿Porqué se decidió en presentarse? "Ante esta crisis generalizada sobre la administración de justicia, es que nosotros los abogados tenemos que velar por el interés común de la sociedad, hay que recuperar esa independencioa y autonomía del poder judicial, ese derecho que le asiste a los jueces la constitución de no tener ninguna presión ni sometimiento, porque cuando un juez o una autoridad es presionado ya no es justicia y se puede cometer injusticia".

Caso terrorismo

Tapia Pachi indicó que como jurista no puede referirse a un caso en específico para no parcializarse con un solo tema, pero que en el tema del juicio por supuesto terrorismo "es necesario hacer un análisis de esa situación".

"Cuando hay retardación de justicia eso ya no es justicia, ni para los que están encerrados ni para sus familias, para nadie. La ley establece en que momento se debe acabar un proceso, es una injustica cuando no se dicta una resolución en términos de ley".

