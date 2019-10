Sucre deja la confrontación y da otra oportunidad a Evo

Evo Morales no mira para atrás. Ante unas 200 personas, en el centro de Sucre, el presidente agradeció a Chuquisaca por no haberlo abandonado nunca. Fue el viernes, el 22 de mayo de 2015, siete años después de aquel 24 de mayo en el que la población salió a las calles para no dejarlo entregar ambulancias a los 29 municipios de Chuquisaca.



Morales prefiere no acordarse y mientras entrega un lote más grande de ambulancias, mira con orgullo el presente: su partido está a cargo de la Gobernación, de 26 de los 28 municipios y rurales y, por primera vez, también controlará el municipio capitalino. “Hay paz política”, dice el politólogo Franz Flores.



En las calles se respira algo parecido a la resignación, pero sin dolor. La frase repetida es “qué vamos a hacer, ya tienen los dos poderes”. En realidad tienen más de dos poderes. Además de la Alcaldía y la Gobernación los masistas también controlan la Universidad San Francisco Xavier. Alrededor de esas tres instituciones se articulan el resto de los espacios de poder de Chuquisaca, como Fancesa, el control de las regalías y dinero para publicidad en medios de comunicación y los directorios de las empresas de servicios básicos.



Sin descontentos

Tampoco hay quien aglutine algún descontento. Damián Condori, el candidato que no pudo ir a una segunda vuelta por decisión del Tribunal Electoral Departamental, desapareció de la vida pública y está resignado. “No pasará nada. Somos un pueblo pacífico”, dijo, consultado sobre si esperaba alguna protesta el 25 de mayo, aniversario del primer grito libertario de América.



Condori asegura que el MAS, su expartido, incumplió las promesas y que no entregará ni el aeropuerto de Alcantarí ni el Centro de Convenciones, aledaño al palacio de La Glorieta. Ni siquiera la escasez de agua, producto de un derrumbe en el acueducto de Ravelo, irritó a la población como para manifestarse. “Yo creo que somos masoquistas. Además, no hay ya juntas vecinales, se dividieron y entraron los masistas, el Comité Cívico no existe”, dice un taxista opositor.



Flores cree algo parecido. El doctor en ciencias políticas explica que la situación sucrense se parece un poco a la de Santa Cruz, donde la protesta antigubernamental no logró generar instituciones, liderazgos y propuesta que logren enfrentar al MAS. “Es culpa de la dirigencia chata que no pudo generar una propuesta alternativa”, dispara Germán Gutiérrez Gantier, presidente del Concejo Municipal de Sucre y exmiembro del Comité Interinstitucional que alentó el cerco a la Constituyente para que trate la capitalidad plena para Sucre.



El político ahora dice que la dirigencia impulsó una oposición con más hígado que ideas. “Esto pavimentó el camino para que el MAS tenga una segunda oportunidad”.



Morales se apresta a asentarse en Sucre. Incluso tendrá una segunda residencia presidencial, a solo metros de La Calancha, el sitio donde dos jóvenes chuquisaqueños perdieron la vida por oponerse a sus políticas