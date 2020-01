Suman inhabilitados por no hablar 'idioma nativo'

La mayor causal de inhabilitación de postulantes a Defensor del Pueblo es la falta de un certificado que acredite que hablan un idioma nativo, según se percibe en la revisión de documentos. María Galindo es una más de las que quedaron fuera de la carrera por el cargo.



"Dije que no era un acto de ingenuidad sino de rebeldía. La comisión rápidamente fue a mi carpeta y de la de otra gente, para inhabilitarnos, porque se quiere frenar el debate entorno a las propuestas que estamos generando. Quieren encontrar un masista", dijo a EL DEBER la ahora expostulante.



Conoce más: John Arandia queda fuera de carrera por Defensoría



Silvia Salame también quedó fuera, la exmagistrada tampoco cumplió con los 13 requisitos establecidos por la comisión mixta de constitución, que el domingo publicará la lista de quienes pasan a la fase de las entrevistas.



"Por supuesto que no he presentado un título de lengua, porque no tengo un título de lengua. Es un proceso, eso debe entender la comisión, ellos tampoco cumplen con ese requisito (...) Yo estaba segura que este proceso iba a ser así. La dirección del proceso es buscar a un llunku funcional", aseveró.



Lea también: Revisan los papeles de los candidatos para Defensor



Hasta la conclusión de las inscripciones se presentaron 163 personas a pugnar por el cargo, 99 varones y 64 mujeres, la mayoría con residencia en la sede de Gobierno. Otro de los primero inhabilitados fueron John Arandia.