Fabio hizo detonar más de una bomba

La presentación del libro La bomba, de Fabio Zambrana (una autobiografía y una guía con consejos para los artistas) se convirtió en un evento insólito en lo que se refiere a actividades de este tipo, y fue el mismo Zambrana el que se encargó de que así sea.



Por una parte, organizado por La Hoguera (sello editorial) y por otra por el ex líder de Azul Azul, el acto tuvo diversos climas, pero todos cargados de pura nostalgia en forma de música.



Al escenario del pabellón Literatro subieron desde sus amigos de la infancia hasta renombrados personajes del mundo artístico que brillaron cada uno en su momento.



El desfile de figuras incluyó algunos integrantes de grupos que animaron las fiestas de antaño, como Los Moros, Los Águilas de Bolivia y Biafra. Con ellos sonaron piezas como Corazón de madera y Quién te riza el pelo. También hubo mariachi, clásicos latinos y rock pesado, a cargo del ex guitarrista de Dixi ‘Popí’ Antelo.



Luego de cantar el taquirari de Oriente no podía faltar Azul Azul y, por supuesto, La bomba, que fue bailada hasta por la exmodelo Jenny Vaca Paz, protagonista del videoclip del tema que Fabio denominó ‘la canción que sonó en todo el planeta’.