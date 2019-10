Gabriela Zapata vive en un anticrético en la casa de Guillermo Fortún

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, vive en un anticrético de 100.000 dólares en la lujosa vivienda de la zona Sur de La Paz que le perteneció en el pasado a Guillermo Fortún, informó Ximena, una de las hijas de éste a la agencia de noticias Fides (ANF).



Ximena Fortún manifestó que la casa está "anotada preventivamente" y desmintió que estuviera valorada en 3 millones de dólares como dijeron algunas versiones.



Fotografías de la casa dan cuenta de que la residencia tiene un extenso jardín, que alberga varios árboles, podados en forma de pilares. El inmueble está rodeado por un enrejado desde donde se observan el jardín y los escalones que conducen a la vivienda.



La casa está ubicada en la exclusiva urbanización La Rinconada, de La Florida de La Paz. Allí solo es posible ingresar con autorización previa y goza de seguridad las 24 horas.



La propiedad del domicilio



Ximena y Ana María son hijas del exministro Guillermo Fortún (1997 y 2001), acusado por el gobierno de Evo Morales de malversación de fondos; tras la muerte de sus padres, ambas heredaron la vivienda donde vive Zapata.



"En cuanto a toda esta especulación, debo decir que la señora Zapata jamás se ha comprado la casa, menos el Presidente (Evo Morales), yo no tengo ninguna relación con él, nunca lo he visto. Gabriela es una amiga de mis hijas, a la cual yo conozco hace mucho tiempo, es una persona que me ayudó y acompañó bastante y yo le he dado la casa en un contrato privado de anticrético", declaró Ximena Fortún a la ANF.



Fortún explicó que hace un año y medio firmó con Zapata un contrato de anticrético por un monto de "100.000 dólares".



Rechazó que por un eventual "tráfico de influencias" se hubieran levantado las anotaciones preventivas que pesan sobre la vivienda, que surgieron de deudas generadas cuando su padre estuvo detenido.