El 75% de los mexicanos rechaza a Donald Trump

El 75 % de los mexicanos tiene una opinión "mala o muy mala" del candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, según una encuesta publicada este martes por el diario Reforma.



De acuerdo con el sondeo realizado en agosto entre 1.200 adultos, solo el 4 % la da una valoración "buena o muy buena" y un 3 % tiene un visión "regular" del magnate neoyorquino, muy polémico por sus declaraciones en contra de la migración ilegal, los musulmanes o el reforzamiento del muro con México.



Asimismo, un 18 % de los ciudadanos mexicanos consultados por el rotativo dijeron "no conocer" a Donald Trump.



La valoración cambia cuando se cuestiona a los mexicanos sobre la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. El 54 % de los encuestados tienen una "buena o muy buena" opinión de ella, un 14 % regular y solo un 10 % mala.



En tanto, un 22 % dice no conocer a esta candidata a la Casa Blanca, esposa del expresidente estadounidense Bill Clinton.



Precisamente, Hillary tiene una mejor imagen que su marido, de quien el 43 % de los mexicanos afirma tener una visión "muy buena o buena", un 16 % "regular" y un 14 % "mala o muy mala", mientras que más de una cuarta parte de los encuestados (27 %) no lo reconoce.



El actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, tiene un 67 % de opiniones "muy buena o buena", un 13 % "regular" y un 8 % "mala", mientras que el 12 % de los mexicanos no saben quién es, convirtiéndose en el político mejor valorado de esta encuesta.



Por último, el sondeo cuestiona a los mexicanos sobre el éxito del Tratado de Libre Comercio (TLC) de México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994.



Un 35 % de los mexicanos considera que ha sido perjudicial para el país, frente a un 34 % que afirma que fue beneficioso y un 31 % que se muestra indiferente. El 58 % de los entrevistados dice que debería renegociarse.



La encuesta, realizada del 4 al 7 de agosto en las viviendas de 1.200 mexicanos adultos, tiene un error de estimación de +/- 3,3 %, un nivel de confianza del 95 % y una tasa de rechazo del 25 %