Tóásó llega a Hungría y afirma que no era seguro vivir en Bolivia

El ciudadano húngaro Elöd Tóásó, uno de los dos europeos que cumplieron cinco años y diez meses de cárcel en Bolivia por alzamiento armado, aseguró hoy que se marchó del país andino sin anunciarlo previamente a las autoridades para evitar problemas y porque no era seguro para él quedarse allí.



"En Bolivia todo puede suceder", aseguró en rueda de prensa en Budapest, adonde llegó hoy procedente de Chile, junto al croata-boliviano Mario Tadic, el otro condenado.



"No habría sido seguro permanecer en Bolivia por mucho tiempo", aseguró Tóásó.



Tóásó, que durante el proceso judicial admitió su culpabilidad en el supuesto caso Terrorismo tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía boliviana, aseguró hoy que nunca participó en actos de terrorismo.



Tóásó salió de Bolivia con un pasaporte temporal



Tóásó entró en Chile el pasado viernes a través del paso fronterizo de Chungará, usando un pasaporte temporal facilitado por el Gobierno de Hungría, ya que las autoridades bolivianas no le habían devuelto el suyo pese a haber sido puesto en libertad el pasado marzo tras cumplir su condena.



Con todo, el húngaro insistió en que no fue evacuado y dijo que se marchó de Bolivia de forma legal como hombre libre, y mostró el sello en su pasaporte que certifica que salió por un cruce fronterizo.



Tóásó y Tadic fueron condenados el pasado febrero a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado, acusados de haber participado en el año 2009 en un complot para lograr la secesión de Santa Cruz.



Los condenados estaban en prisión ya desde abril del 2009, por lo que prácticamente su pena ya estaba cumplida en el momento de emitirse el veredicto.



Únicos sobrevivientes de Las Américas



Tóásó, de 35 años, y Tadic, de 61, fueron detenidos el 16 de abril de 2009 durante un operativo policial contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Dwayer Michael Martin.



En un principio fueron acusados de planear el asesinato del presidente de Bolivia, Evo Morales, pero finalmente el juicio se centró en las acusaciones de alzamiento armado y de terrorismo.



El Gobierno sostiene que ese grupo armado preparaba un plan secesionista financiado por líderes opositores de Santa Cruz, el principal bastión de la oposición en el país andino.





Tóásó enseña a la prensa húngara el pasaporte que utilizó para abandonar Bolivia Tóásó a su llegada a Budapest ofreció una conferencia de prensa a los medios locales Tóásó desde Hungría dijo que no ha participado en un acto terrorista en Bolivia Tóásó dijo en Hungría que no había seguridad para continuar en Bolivia