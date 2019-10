Alejandro Delius habla de su salida con Zapata

La noche del miércoles el cantante Alejandro Delius fue visto junto a la ex pareja del presidente Evo Morales, la empresaria Gabriela Zapata, saliendo de un restaurante de la ciudad de La Paz, junto a otras dos personas.



En un video, difundido por la red Unitel, se observa al ex integrante de Quirquiña vociferando contra los equipos de prensa que se acercaron para entrevistarlos. Posteriomente, Delius y Zapata abandonaron el lugar en un vehículo.



Sobre esta escena, Sociales EL DEBER quiso conocer el punto de vista de Delius y su relación con Zapata. Esta es la respuesta textual, vía WhatsApp, que nos dio el artista:



"Nosotros apoyamos desde siempre al socialismo comunitario por temas ideológicos, la vida sigue a pesar de tanto chisme descarado de los periodistas que ahora hacen farándula para bloquear un proceso histórico revolucionario. Soy libre de salir con quien me plazca a comer o tomar el té. Punto".



La semana pasada, tras la denuncia del periodista Carlos Valverde, se hizo pública la relación amorosa que mantuvo el presidente Evo Morales con la gerente comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata.

Hecho reconocido por el jefe de Estado.



La primera autoridad del Estado confirmó que tuvo un hijo con la abogada y, sin precisar mayores detalles, que el menor falleció. Negó que hubiese tráfico de influencias, igual como lo hizo la involucrada en una entrevista que concedió la noche del miércoles a la Red Uno y al diario EL DEBER.