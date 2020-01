Pa’ chuparse los dedos el Churrasco de Doble A

No podían quedarse fuera de la movida carnavalera, por eso es que Doble A lanza su divertido sencillo Churrasco hoy, desde las 22:00, en La LocoMotora, junto a Tóxico 4.

“Encasillarla en un género es medio complicado, porque tiene fusiones de ritmos caribeños, banda y hip hop”, explicó Alejandro Apodaca, líder y vocalista de la agrupación.

El tema es una reedición, pues los compositores fueron Juanito Broders. “El vocalista es amigo nuestro. Cuando la escuché no podía creer cómo no estaba en castellano (está en gallego) considerando lo típico que es el churrasco aquí”, reveló.



La producción demoró un mes, entre recrear los sonidos, grabar, mezclar y masterizar. El trabajo musical estuvo a cargo de Mauricio Alessio, productor del próximo disco que lanzarán y con el que vienen trabajando desde el año pasado.

CON VIDEO INCLUIDO

La grabación estuvo bajo la dirección de Eduardo Aguilera, que también realizó los videos de Desubicado y Camba alegre.

La producción fue de Andrea Miranda y Vivi Aparicio; el vestuario de Úrsula Cabrera y la modelo/bailarina invitada fue Romy Paz. “El equipo técnico estuvo formado por ocho personas. Fue un trabajo bastante grande”, añadió