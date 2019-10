La frase de Lula hace 28 años: "cuando un rico roba se hace ministro"

Eran otros tiempos, casi tres décadas atrás. Un joven diputado brasileño, que además era un importante sindicalista, criticaba a los poderosos que para encubrir sus actos de corrupción se alojaban en el fuero que otorgaba el poder político: "En Brasil es así: cuando un pobre roba, va a la cárcel; cuando un rico roba, se hace ministro", el autor de la frase era Lula da Silva, que unos años después llegaría a presidente de su país.



Estas palabras son las que la prensa y las redes sociales se encargaron de recordarle al exmandantario, que este jueves fue posesionado como ministro de la Casa Civil de Brasil a pesar de que pesan en su contra varias acusaciones sobre corrupción.



Lula da Silva no podrá ejercer como ministro mientras no se resuelva una apelación presentada por el Gobierno en contra de la decisión de un juez de suspender su investidura. En tanto deberá seguir respondiendo a la justicia por las acusaciones en su contra.



Sin embargo, su nombramiento, que parece ser una estrategia para salvaguardarlo de un proceso en la justicia ordinaria, va en contra de todo lo que afirmaba cuando aún no era un hombre poderoso.



Lula protestaba aquella vez por un grupo de parlamentarios que habían recibido financiamiento electoral ilegal y que para protegerse estaban en una lista de futuros cargos en el Gobierno, lo que él reprochaba por ser un abuso del poder para proteger a gente acusada de corrupción.



El miércoles, un juez divulgó un audio en el que se escucha a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que había firmado el decreto de su designación y había enviado el documento para que lo use si era "necesario", dando a entender que lo hacía para protegerlo de una acción judicial que podría derivar en su encarcelamiento.



Lula aún es ministro



El titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo explicó que el expresidente de Brasil, Lula da Silva sigue siendo ministro, pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que se resuelva la decisión judicial que suspendió su nombramiento.



Un juez de Brasilia pidió la anulación cautelar del nombramiento de Lula como ministro, pero el Gobierno anunció que presentó un recurso.



Lula "está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido", señaló Cardozo durante una rueda de prensa en Brasilia, según señala la agencia EFE.



El abogado del Estado y exministro de Justicia declaró que el ministerio de la Presidencia "no está vacante" y precisó que solo "hubo una suspensión de los efectos de la investidura del cargo".



Cardozo no explicó si tras la decisión judicial que pidió la suspensión de su cargo Lula continúa aforado o no, aunque recalcó que esa cuestión no "preocupa al Gobierno".



El exministro reiteró que Lula fue nombrado titular de la cartera de la Presidencia "para colaborar con el país" y no para que consiguiera el foro privilegiado, un estatus con el que cuentan los ministros y que evita que sean juzgados por un tribunal común.

