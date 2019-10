Camión con gas boliviano sufre vuelco en Paraguay

Un camión cisterna que transportaba gas de Bolivia a Paraguay volcó la madrugada de ayer en un tramo cercano a la frontera, según reportó el medio ABC Color. El percance no produjo víctimas, debido a que no se expandió el carburante.



El vuelco del camión que transportaba unos 21.500 litros de gas licuado de petróleo ocurrió a las 05:30 en el kilómetro 402 de la Ruta Transchaco, de acuerdo al informe difundido por la comisaría segunda de Cruce Pioneros.



Conoce más: Controlan incendio en sucursal bancaria en Beni



El motorizado pertenecía a la firma “Transoil Paraguay” estaba al mando de Facundo Jara Zaragoza, quien resultó ileso. Venía de Picuiba (Bolivia) y se dirigía a Asunción, cuando en el trayecto perdió el control de su rodado.



“Para evitar un roce con un camión transganado bajé de la ruta y fui a la banquina, donde me encontré con un desnivel; perdí el control y volqué”, dijo el conductor, que lamentó el percance, pero agradeció que no se tratar de un hecho mayor.



Lee también: Un camión cisterna se vuelca y derrama diésel