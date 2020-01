Amaszonas 'quema' tarifas en ochos rutas

La aerolínea privada Amaszonas activó del 22 al 25 del presente mes la campaña Quemazón de Precios Amaszonas que establece una rebaja de tarifas en ocho destinos, cuatro incluidos en el itinerario doméstico y cuatro que enlazan, desde La Paz, con rutas de Paraguay y Perú.



La campaña, a escala nacional, incluye La Paz-Santa Cruz (Bs 452), La Paz-Sucre (Bs 291), La Paz-Uyuni (Bs 536) y La Paz-Rurrenabaque (Bs 503). El descuento dentro del país aplica para el boleto solo ida.



A escala internacional, el paquete de destinos ofertados por Amaszonas incluye conexión aérea desde la sede de Gobierno con poblaciones de Paraguay y Perú. La ruta La Paz-Asunción ($us 436); La Paz-Ciudad del Este ($us 497), La Paz-Iquique ($us 216) y La Paz-Cusco ($us 194). Dichas tarifas incluyen boletos, tanto de ida como de vuelta.